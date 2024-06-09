Союзы промышленников РФ и Мексики заключили соглашение о сотрудничестве на ПМЭФ

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В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) Национальная промышленная палата Мексики Canacintra и Российский союз промышленников и предпринимателей заключили соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-президента Canacintra Карлоса Баррера Ромеро.

По его словам, договор поможет сближению индустрии двух стран и поспособствует развитию совместного производства и инноваций.

"Моей основной задачей было подписать два соглашения, над которыми мы работали несколько месяцев, с Росконгрессом и с РСПП с целью установления связей, которые могут сблизить национальную и российскую промышленность", – сказал Баррера.

Кроме того, он добавил, что второй договор предполагает размещение мексиканской стороной своего павильона на следующем форуме.

Ранее на полях ПМЭФ посол Бразилии заявил о планах страны увеличить поставки кофе в РФ на 20%. Вместе с этим дипломат пояснил, что стоимость кофе определяется множеством факторов, включая изменения климата. Указанный фактор предсказать довольно сложно.