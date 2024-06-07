Банк "Дом.РФ" и Москва заключили соглашение о сотрудничестве по программе КРТ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Правительство Москвы и банк "Дом.РФ" подписали соглашение о сотрудничестве по программе комплексного развития территорий в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024). Об этом сообщила пресс-служба департамента градостроительной политики и строительства со ссылкой на заммэра Владимира Ефимова.

"Благодаря тому, что банк "Дом.РФ" стал новым финансовым партнером программы, у столичных и региональных девелоперов появится больше возможностей для реализации проектов КРТ и создания в столице качественной городской среды", – сказал Ефимов.

Соглашение позволит выработать совместные рекомендации по формированию пакета документов для получения банковского финансирования и иных инструментов содействия реализации проектов КРТ, которые будут использованы на территории столицы.

Ефимов напомнил, что сегодня в КРТ входит свыше 3,1 тысячи гектаров, на которых на разных стадиях проработки и реализации находится уже 236 проектов редевелопмента.

Уточняется, что многофункциональные городские кварталы создаются на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков. КРТ позволяет преобразовать такие территории, возведя на их месте новые дороги, комфортное жилье и необходимую инфраструктуру.

По словам председателя правления банка "Дом.РФ" Артема Федорко, на сегодняшний день в организации находятся 44 таких проекта в 15 субъектах России с градостроительным потенциалом 9,3 миллиона "квадратов" и объемом установленных лимитов финансирования 1,1 триллиона рублей, из которых 400 миллиардов банк планирует направить в Москву.

"У города колоссальный потенциал по реализации проектов КРТ. По оценке банка, в результате развития механизма в столице могут быть созданы качественные, обеспеченные всей необходимой инфраструктурой микрорайоны для более чем 300 тысяч семей", – подчеркнул Федорко.

Глава департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что в 2023 году "Дом.РФ" предоставил долгосрочное проектное финансирование в размере 31 миллиарда рублей для реализации проекта комплексного развития участка бывшей промзоны Вагоноремонт.

Ранее Ефимов сообщал, что сейчас инвесторы реализуют 34 проекта КРТ в Москве. При этом инвестиции в проекты составляют почти 3,4 триллиона рублей, а ежегодный бюджетный эффект ожидается на уровне выше 270 миллиардов рублей. Благодаря реализации проектов в столице на работу смогут устроиться более 136 тысяч человек, подчеркнул Ефимов.

