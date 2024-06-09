Посол в РФ Соарес: Бразилия надеется на рост поставок кофе в Россию на 20%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Бразилия работает над увеличением поставок кофе в РФ и надеется на рост их объемов до 20%. Об этом РИА Новости заявил посол Бразилии в РФ Родриго де Лима Баэна Соарес на полях ПМЭФ.

Вместе с этим дипломат пояснил, что стоимость кофе определяется множеством факторов, включая изменения климата. Указанный фактор предсказать довольно сложно.

Ранее СМИ сообщали, что кофейни в РФ снизят требования к качеству зерен. Осенью 2023 года цены на арабику фиксировались на уровне 1,5–1,6 доллара за фунт (0,453 килограмма) – в 1,5 раза дороже, чем в 2020 году.

Уже тогда посол Бразилии в РФ заявлял о планах страны нарастить поставки кофе. Он отметил, что кофейные зерна являются одним из главных продуктов экспорта страны.

