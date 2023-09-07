Бразилия намерена увеличить поставки кофе в Россию – посол

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Бразилия намерена увеличить поставки кофе в Россию. Об этом заявил посол страны в РФ Родриго де Лима Баэна Соарес.

"Мы хотим увеличить поставки кофе в Россию, особенно специальных сортов. Это один из главных продуктов нашего экспорта", – приводит его слова РИА Новости.

Посол заявил, что рассчитывает на увеличение количества бразильского кофе в России.

Ранее сообщалось, что производитель чая и кофе JDE Peets, владелец бренда Jacobs, прекратит продажи в России таких брендов, как Tassimo и Moccona. Главный исполнительный директор компании Фабьен Симон заявил, что к концу года планируется убрать из РФ бренд Jacobs, заменив его на бренд Monarch.

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