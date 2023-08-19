Владелец кофе Jacobs прекратит продавать в РФ бренды Tassimo и Moccona – СМИ

Производитель чая и кофе JDE Peets, владелец бренда Jacobs, прекратит продажи в России таких брендов, как Tassimo и Moccona, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на главного исполнительного директора компании Фабьена Симона.

По его данным, к концу года планируется убрать из РФ бренд Jacobs, заменив его на бренд Monarch.

"Инновации в продукции глобального бренда Jacobs для Monarch не будут присылаться в Россию, и компания также прекратит продавать в России некоторые другие международные бренды, в том числе Tassimo и Moccona", – говорится в сообщении.

До этого поступала информация, что компания находится в процессе прекращения продаж своей продукции в РФе под международными брендами и переходит к реализации товаров только под местными.

Ранее сообщалось, что крупные производители чая и кофе повысят с сентября на 6–9% отпускные цены для ретейлеров в России.

По данным СМИ, с 1 сентября цены повысит производитель "Май" (бренды "Майский", "Лисма", Curtis, Richard, Coffesso). Также цены планируют повысить компания JDE (Jacobs, L`OR, Tassimo, Pickwick), производитель "Орими" (Greenfield, Tess, Jardin), производитель кофе Madeo.

Также с 1 сентября ожидается рост цен на продукцию кондитерских фабрик. Повысят стоимость продукции "Лотте КФ Рус" ("дочка" южнокорейской Lotte, куда входят бренды Xylitol, Joo Chef`s, Chic Choc), "Шторк" ("дочка" немецкой August Storck KG: марки Merci, Toffifee, Mamba).