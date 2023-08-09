Рыбный союз не видит причин для роста цен на красную рыбу

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Причин для роста цен на красную рыбу в России нет, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рыбного союза.

"Нехватки рыбы, которая бы разгоняла цены, сейчас не наблюдается. В 2023 году в сегменте лососевых видов рыб, которые в основном используются для приготовления суши и роллов, ситуация в целом лучше, чем в прошлом году", – отметили в организации.

В союзе подчеркнули, что импорт красной рыбы после падения в 2022 году восстановился. В период с января по июль 2023 года импорт лососей и форели увеличился на 12% год к году, до 48 тысяч тонн. Кроме того, стало больше поставок форели из Турции и семги из Чили. Уточняется, что эту рыбу привозят по меньшей стоимости, чем годом ранее.

По данным организации, производство форели и семги растет В настоящее время отпускная средневзвешенная цена на семгу из Мурманска на 14% ниже, чем годом ранее, и составляет 1,2 тысячи рублей за килограмм. В последние три месяца стоимость уменьшилась более чем на 20%.

В Рыбном союзе подчеркнули, что сейчас идет "урожайная" лососевая путина на Дальнем Востоке. В настоящее время добыли порядка 480 тонн горбуши, кеты и других тихоокеанский видов лососей. Этот показатель выше в три раза, чем год назад.

Первая пойманная рыба уже направляется в Центральную Россию, массовые поставки ожидаются к концу августа, заявили в союзе. В организации отметили, что на Дальнем Востоке горбуша стала дешевле в 1,6 раза по сравнению с августом 2022 года, до 160 рублей за килограмм. В связи с этим ожидается ценовая корректировка в других регионах в конце лета – начале осени. Пока в Центральной России оптовая цена на горбушу снизилась на 20% по сравнению с показателями мая.

Накануне сообщалось, что суши и роллы могут подорожать в России на 25%. Сети доставки заявили, что из-за западных санкций в отношении РФ и роста спроса на продукцию отечественных поставщиков появились проблемы с поставками рыбы, кальмара, риса. Кроме того, увеличилась стоимость местных продуктов.

В свою очередь, омбудсмен ресторанного рынка Москвы Сергей Миронов заявил, что подорожание конечной продукции ненадолго оттолкнет потребителей.

В СМИ отмечали, что рис подорожал, несмотря на отсутствие дефицита. В январе 2022 года он в среднем стоил 88 рублей за килограмм, в июле 2023 года стоимость выросла до 112 рублей, почти на 30%. В свою очередь, в "Ебидоеби" заявляли, что филе курицы, которое востребовано в суши-бизнесе, теперь стоит свыше 280 рублей за килограмм.



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