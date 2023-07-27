Ограничение на ввоз морепродуктов не повлияет на рынок РФ – Росрыболовство

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Ограничение на ввоз в Россию морепродуктов не повлияет на рынок, поскольку в стране вылавливается рыбы больше, чем потребляется. Об этом на полях саммита "Россия – Африка" заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков.

"Такие ограничения для многих стран давно по многой продукции работали, и в целом наши рыбаки способны заместить ту выпадающую продукцию, которая не поступит нам из недружественных стран", – объяснил он в беседе с ТАСС.

На днях стало известно, что правительство РФ ввело запрет на ввоз в Россию готовой продукции из рыбы и морепродуктов из недружественных государств, в частности США, стран ЕС и Норвегии.

Ранее Илья Шестаков сообщил, что эксперимент по ограничению перевозки красной икры авиапассажирами могут расширить на другие регионы Дальнего Востока. Сейчас он действует только на Камчатке и, по словам главы Росрыболовства, показывает неплохие результаты.



Правительство РФ запретило ввозить в страну рыбу из недружественных стран