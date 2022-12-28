В Росрыболовстве рассказали о нелегальных поставках краба в рестораны Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

До 40% поставок краба в гостиницы, кафе и рестораны Москвы приходится на незаконный вылов, при этом сомнения по части легальности вызывает большинство данной продукции, заявил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. Об этом сообщает РБК.

Он отметил, что ведомство рассчитывает навести порядок в этой сфере в сотрудничестве с правоохранителями. Кроме того, проверки могут затронуть и поставки лососевых.

"Мы точно можем подтвердить, что 3% – это легальная продукция, 57% вызывают у нас сомнения в легальности происхождения, 40% – это точно продукция, которая не имеет никакого подтверждения в законности вылова", – сказал Шестаков.

По его словам, на столичных рынках можно изымать несертифицированную рыбную продукцию практически каждый день. Шестаков подчеркнул, что работу по легализации и систематизации поставок в данной сфере планируется начать в 2023 году.

Ранее Шестаков заявил, что дефицита красной икры в России из-за неудачной лососевой путины в этом году не будет. Он отметил, что "в целом цены никак не зависят от того, что происходит у рыбаков". Также он отметил, что Росрыболовство отказалось от идеи ввести запрет на экспорт красной рыбы и икры.

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