Дефицита красной икры в РФ не будет – глава Росрыболовства

Фото: depositphotos/vinni-l@list.ru

Глава Росрыболовства Илья Шестаков заявил, что дефицита красной икры в России из-за неудачной лососевой путины в этом году не будет. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Дефицита икры мы точно никакого не ждем", – отметил он.

При этом Шестаков не прокомментировал цены на икру, отметив лишь, что "в целом цены никак не зависят от того, что происходит у рыбаков". Также он отметил, что Росрыболовство отказалось от идеи ввести запрет на экспорт красной рыбы и икры.

"Что касается запрета, то от него с учетом позиции Минсельхоза мы отказались", – добавил он.

Ранее председатель Рыбного союза Александр Панин рассказал, что в России к Новому году не прогнозируется существенного повышения цен на красную икру и рыбу, а также дефицита каких-либо сегментов продукции.

По словам эксперта, самой распространенной икрой на российском рынке является икра горбуши. Но, несмотря на то что ее вылов в этом году значительно меньше, чем в прошлом, в сентябре в рознице цена на икру снизилась на 6% по сравнению с 2021 годом.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!