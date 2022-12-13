В России на 18–20% выросли продажи красной икры – СМИ

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В течение трех последних недель в России резко увеличился спрос на красную икру, продажи этого продукта выросли на 18–20% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Об этом сообщает газета "Известия".

По словам главы Ассоциации компаний розничной торговли Игоря Караваева, в конце октября отпускная стоимость икры лососевых у поставщиков увеличилась на 10–15% по сравнению с прошлым годом. Такая динамика объясняется тем, что во втором квартале 2022 года в России сократилось производство икры, а также подорожали корма для рыб.

Караваев отметил, что рост продаж объясняется стремлением российских потребителей покупать икру про запас. Кроме того, теперь они отдают предпочтение развесной, а не консервированной икре.

Ранее стало известно, что в 2022 году стоимость шампанского в России выросла в среднем на 12%. Средняя стоимость бутылки шампанского на сегодняшний день составляет порядка 300 рублей.

По словам экспертов, цены на игристое вино вряд ли увеличатся перед Новым годом.



Стоимость черной икры в столичных магазинах достигла 100 тысяч рублей за килограмм

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