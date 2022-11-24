00:30Экономика
Стоимость шампанского в РФ в среднем выросла на 12% в 2022 году – эксперт
Фото: depositphotos/ktsdesign
В 2022 году стоимость шампанского в России выросла в среднем на 12%. Об этом Москве 24 рассказал директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз.
Средняя стоимость бутылки шампанского в России сейчас составляет порядка 300 рублей, отметил Вадим Дробиз. По его словам, цены на игристое вино вряд ли увеличатся перед Новым годом.
"Шампанского продается в декабре в 4 раза больше, чем в любой другой месяц. Бизнес зарабатывает на массовости", – считает специалист.
Подорожание алкоголя возможно лишь в начале следующего года, уверен эксперт.
"С 1 января 2023 года определенные изменения произойдут, но вовсе не критичные. Порядка 5–7%. Это шампанские, игристые вина", – полагает Вадим Дробиз.
Ранее россиянам рассказали о динамике цен на продукты к новогоднему столу. По подсчетам аналитика исследовательской компании NTech Татьяны Ерофеевой, в среднем праздничный продуктовый набор по сравнению с прошлым годом подорожал на 14%.
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