Стоимость шампанского в РФ в среднем выросла на 12% в 2022 году – эксперт

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В 2022 году стоимость шампанского в России выросла в среднем на 12%. Об этом Москве 24 рассказал директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз.





Вадим Дробиз директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Нормальное массовое и среднеценовое шампанское по сравнению с прошлым годом подорожало в среднем на 12%. Это связано с инфляций, логистикой, подорожанием всех комплектующих, подорожанием виноматериала.

Средняя стоимость бутылки шампанского в России сейчас составляет порядка 300 рублей, отметил Вадим Дробиз. По его словам, цены на игристое вино вряд ли увеличатся перед Новым годом.

"Шампанского продается в декабре в 4 раза больше, чем в любой другой месяц. Бизнес зарабатывает на массовости", – считает специалист.





Вадим Дробиз директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Ничего перед Новым годом не подорожает. Поэтому можно смело ждать до 31 декабря и даже 31 декабря все купить.

Подорожание алкоголя возможно лишь в начале следующего года, уверен эксперт.

"С 1 января 2023 года определенные изменения произойдут, но вовсе не критичные. Порядка 5–7%. Это шампанские, игристые вина", – полагает Вадим Дробиз.

Ранее россиянам рассказали о динамике цен на продукты к новогоднему столу. По подсчетам аналитика исследовательской компании NTech Татьяны Ерофеевой, в среднем праздничный продуктовый набор по сравнению с прошлым годом подорожал на 14%.



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