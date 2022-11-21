Названа стоимость новогоднего стола в России в 2022 году

Фото: depositphotos/ArturVerkhovetskiy

Аналитик исследовательской компании NTech Татьяна Ерофеева оценила рост стоимости минимальной бюджетной продуктовой корзины россиян к новогоднему столу в 2022 году. Об этом сообщает газета "Известия".

По словам специалиста, набор продуктов для праздника в среднем подорожал на 14% по отношению к прошлому году.

"Аналитики NTech связывают это в основном с ростом цен на импортный алкоголь (в среднем цена за бутылку выросла на 40% относительно прошлого года), премиальный сыр (более 20% рост стоимости за 1 кг к 2021 году)", – заявила Ерофеева.

В 2022 году на бюджетную корзину с шампанским и коньяком семье из четырех человек потребуется выделить 6 737 рублей. В этом расчете спиртное оценивалось примерно в 415 и 685 рублей за бутылку соответственно.

Если же россияне добавят в набор продуктов более дорогой сыр, мясные нарезки, сок и другой вид алкоголя, стоимость продуктовой корзины вырастет до 10 909 рублей.

Татьяна Ерофеева напомнила, что чаще всего новогодний стол жителей России формируется из салатов оливье и селедка под шубой, мясных и сырных нарезок, бутербродов с икрой, горячего блюда в виде запеченной курицы, торта, конфет, сока, алкоголя и газированных напитков.

Ранее сообщалось, что на рассмотрение Госдумы был внесен законопроект о федеральном выходном дне 31 декабря. Перенести выходной предлагается с 8 января.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!