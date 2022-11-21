В ГД объяснили, зачем переносить выходной с 8 января на 31 декабря

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Для россиян предпочтительнее, чтобы выходной приходился на 31 декабря, чем на 8 января. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на члена комитета Госдумы по социальной политике Светлану Бессараб.

По ее словам, 8 января – день дополнительного отдыха после праздника Рождества Христова, а 31 декабря – день подготовки к Новому году.



"Когда собираются родственники, накрываются столы, когда хочется выспаться перед полуночным застольем", – пояснила Бессараб.

Ранее сообщалось, что Госдума рассмотрит в первом чтении проект закона о выходном дне 31 декабря. Документом вносятся изменения в статью 112 Трудового кодекса РФ, в соответствии с которым 31 декабря войдет в новогодние праздничные дни вместо 8 января.



Госдума рассмотрит законопроект о выходном дне 31 декабря

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