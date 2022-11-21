Решение об установлении 31 декабря выходного дня должна принимать Госдума – Песков

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Сделают ли 31 декабря выходным днем, зависит от Госдумы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, которого цитирует РИА Новости.

По его словам, решение этого вопроса должна принимать Государственная дума, это не прерогатива Кремля.

Член комитета Совфеда по конституционному законодательству Александр Башкин ранее заявил, что закон об объявлении 31 декабря выходным днем на федеральном уровне могут принять уже в этом году.

По словам сенатора, месяца должно хватить, чтобы документ был принят Госдумой в трех чтениях, одобрен Совфедом, подписан главой государства и опубликован в итоговом виде.

Башкин пояснил, что если закон будет принят, то новогодние каникулы 2023 года станут длиннее на один день в связи с переносом выходного.

В ближайшее время Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект о федеральном выходном дне 31 декабря. Документ был внесен в нижнюю палату российского парламента еще в 2020 году, однако был отклонен.

Проект предполагает внесение изменений в статью 112 Трудового кодекса РФ, в соответствии с которым 31 декабря войдет в новогодние праздничные дни вместо 8 января.



Госдума рассмотрит законопроект о выходном дне 31 декабря

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