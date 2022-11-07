В Госдуме оценили идею о дополнительном празднике в ноябре

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Председатель комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов прокомментировал идею продлить ноябрьские праздники с 4 по 7 ноября. Об этом сообщает "Лента.ру".

Он выразил мнение, что у граждан неоднозначное отношение к Октябрьской революции 1917 года, поэтому восстановление праздника может не всем понравиться.

"В обществе неоднозначное отношение к этой дате, и говорить, что это праздничная дата, однозначно нельзя", – отметил парламентарий.

Также Нилов подчеркнул, что для внесения дополнительного нерабочего дня нужно будет менять Трудовой кодекс.

"Что касается праздничных дней, у нас в Трудовом кодексе прописаны все рабочие и праздничные дни, соблюден баланс интересов работников и работодателей. Любые изменения нужно обсуждать на площадке трехсторонней комиссии, чтобы этот баланс не нарушался", – пояснил Нилов, добавив, что также это скажется на экономике.

С инициативой восстановить праздничный день 7 ноября выступила партия "Коммунисты России". Соответствующее предложение они направили российскому правительству.

Ранее сообщалось, что правительство России утвердило даты выходных в 2023 году. Так, новогодние праздники продлятся с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года.

Кроме того, нерабочими будут 23–26 февраля, а также 8 марта. Россияне будут отдыхать с 29 апреля по 1 мая, а также с 6 по 9 мая. Выходными будут дни с 10 по 12 июня, а также с 4 по 6 ноября.

До этого в Госдуме предложили сделать 1 сентября выходным днем. Соответствующее обращение было направлено в министерство труда и социальной защиты.



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