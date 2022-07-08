В ГД рассказали, может ли в РФ появиться новый нерабочий день

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) в разговоре с Москвой 24 усомнился, что День семьи, любви и верности в России могут сделать нерабочим.

Ранее депутаты нижней палаты парламента Нина Останина, Мария Дробот, Алексей Корниенко, Ольга Алимова (КПРФ) и Яна Лантратова ("Справедливая Россия – За правду") внесли в Госдуму соответствующий проект закона. По их мнению, если День семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля, сделать нерабочим, то это пойдет на пользу укреплению родственных связей граждан.

По словам Нилова, проект закона внесен с нарушением 104 статьи Конституции. Дело в том, что предлагаемое новшество требует поправок в Трудовом кодексе. Учитывая серьезность таких изменений, необходимо заключение правительства, чтобы депутаты начали рассматривать законопроект, объяснил Нилов.





Ярослав Нилов председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Законопроект пока не считается внесенным, так как отсутствует заключение правительства. И комитет по труду будет его ждать до осени. Если заключение правительства появится, можно запустить все процедуры. Если нет, то, к сожалению, будем вынуждены вернуть законопроект его авторам.

Парламентарий напомнил, что шесть лет назад в ЛДПР уже предлагали сделать День семьи, любви и верности выходным, но инициативу не поддержали. По его словам, не исключено, что это может произойти и сейчас.

"Очень сомневаюсь, что правительство поддержит введение дополнительного выходного дня. ЛДПР эту стадию уже проходила, инициативу не поддержали. Я думаю, что здесь ситуация может повториться. Поэтому ждем позиции правительства", – заключил Нилов.

Ранее указ о том, чтобы установить 8 июля Днем семьи, любви и верности, подписал президент РФ. В документе отмечается, что дата необходима для поддержания традиционных семейных ценностей в стране. Кроме того, сохранения духовно-нравственного воспитания среди молодых людей и детей.

