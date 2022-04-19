В ГД предложили сделать День русского языка выходным

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Руководитель фракции "Справедливая Россия – За правду" в Государственной думе Сергей Миронов предложил сделать День русского языка ежегодно оплачиваемым выходным. По его словам, инициатива уже внесена на отзыв в правительство РФ.

"Мы считаем, что день рождения Александра Сергеевича Пушкина, который традиционно 6 июня мы празднуем как День русского языка, должен стать государственным праздником и выходным днем", – приводит слова Миронова ТАСС.

День русского языка был установлен приказом президента РФ Дмитрия Медведева 6 июня 2011 года в целях сохранения, поддержки и развития русского языка как общенационального достояния народов РФ. Одним из инициаторов его проведения выступило Россотрудничество.

Ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков выступил с инициативой о продлении майских праздников до 10 дней. По его словам, это даст россиянам время запастись продуктами на осень и провести время с близкими.

В свою очередь, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов отметил, что данное предложение может стать большой нагрузкой на экономику страны и потребует внесения поправок в Трудовой кодекс.

