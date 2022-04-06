Депутат отреагировал на идею продлить майские праздники до 10 дней

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Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов не увидел ничего плохого в инициативе продлить майские праздники в 2022 году до 10 дней, сообщает RT.

По его словам, практика показывает, что большое количество людей действительно на майских занимаются своим подсобным хозяйством.

"Они ездят на дачи, посевная в разгаре. Соответственно, можно было бы такое предложение принять за основу", – сказал парламентарий.

Кроме того, по мнению Кирьянова, многие организации, которые могут переходить на плавающий режим работы, идут навстречу своим сотрудникам на майских праздниках и предоставляют возможность отдохнуть в этот период по согласованию.

Ранее вице-спикер Госдумы от фракции "Новые люди" Владислав Даванков предложил продлить майские праздники для того, чтобы дать россиянам время запастись продуктами на осень. Также он выразил мнение, что длинные выходные дадут возможность побыть с близкими. По его словам, реализовать инициативу можно на примере нерабочих дней в период пандемии. При этом он заявил о необходимости поддержки бизнеса в дополнительные выходные.

Некоторые его коллеги выразили сомнение в необходимости данной инициативы. В частности, первый зампред комитета Елена Цунаева сочла неправильным связывать продление майских выходных и заготовку овощей и продуктов. Цунаева напомнила, что в РФ еще будут праздничные дни летом, связанные с Днем России.

В свою очередь, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов назвал данную причину абсолютно не той, по которой нужно продлевать выходные. По его словам, данное предложение может стать большой нагрузкой на экономику страны. Он пояснил, что для решения вопроса необходимо вносить поправки в Трудовой кодекс.

На сегодняшний день официально майскими праздничными днями в 2022 году объявлены 1–3 мая и 7–10 мая.