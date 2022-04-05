В Госдуме предложили продлить майские праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил продлить майские праздники до 10 дней. По его словам, это даст россиянам время запастись продуктами на осень.
"Людям нужно выживать. Мы видим, как сейчас дорожают все продукты. Тот самый пресловутый "борщевой набор" вырос на 10–40%", – приводятся слова Даванкова на сайте партии "Новые люди".
Также он считает, что длинные выходные дадут возможность побыть с близкими.
По словам Даванкова, реализовать инициативу можно на примере нерабочих дней в период пандемии. При этом он заявил о необходимости поддержки бизнеса в дополнительные выходные.
"Людей важно сохранить на рабочих местах, но одновременно хотим и поддержать всех, устроив такие вот длинные праздники", – добавил парламентарий.
Майскими праздничными днями в 2022 году объявлены 1–3 мая и 7–10 мая.
Ранее стало известно, что путевки в Турцию лидируют по спросу на майские праздники среди россиян. Доля их продаж среди зарубежных направлений составляет от 45 до 70%. Лидирующими туроператорами стали Coral Travel, Anex Tour, Pegas Touristik, "TUI Россия", "Интурист" и Tez Tour.
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