Названы лучшие места в России для отдыха в майские праздники

В 2022 году россияне будут отдыхать с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая. Если между ними взять еще несколько отгулов, то получится полноценный отпуск. Планировать путешествия в заграничные страны пока дорого и непросто, но вот по России можно кататься без ограничений и организовать поездку без риска отмены рейсов. Тревел-обозреватель Екатерина Васильева рассказала о небанальных местах, куда лучше отправиться в майские праздники.



Ессентуки

В мае в Ессентуках уже практически лето: комфортные 20–22 градуса, солнечно и все цветет. Отдыхать здесь можно в многочисленных санаториях, однако имейте в виду, что большинство из них не размещает детей. Самая известная здравница в городе – Грязелечебница имени Семашко, построенная в 1915 году для царевича Алексея. Даже если не планируете лечиться, обязательно сходите посмотреть на архитектуру: здание построено в стиле древнеримских терм, украшено каменными статуями львов, Эскулапа и Гинеи.

Попробовать знаменитую минералку можно совершенно бесплатно в питьевой галерее у санатория "Виктория", но лучше это делать по рекомендации врача, чтобы не переборщить. Для полноценного пляжного отдыха еще довольно прохладно, но залезть в воду и немного покупаться стоит попробовать, например, в Большом озере. Если позволяет время, можно прокатиться до целебного озера Тамбукан (осторожно – оно очень соленое!), из которого добывают лечебную грязь. До него от Ессентуков ехать около 40 километров.



Как добраться: самолетом до Минеральных Вод – от 12 400 рублей туда и обратно без пересадок. Далее садимся на электричку или в маршрутку до Ессентуков – около часа в пути и 130 рублей за билет в одну сторону.

Кольский полуостров

Фото: РИА Новости/Павел Львов

Баренцево море, на первый взгляд, не самый привлекательный маршрут для тех, кто уже очень соскучился по лету. Однако именно в начале мая к берегам приплывают киты. В это время, а также на протяжении всего лета вероятность увидеть их в естественной среде обитания особенно высока. Для того чтобы посмотреть на морских гигантов, лучше ехать с группой и гидом.

В майские праздники предлагают достаточно много вариантов коротких трехдневных туров стоимостью в среднем от 45 тысяч рублей с человека (проживание, трехразовое питание и вся логистика из Мурманска включены в стоимость). Организаторы отмечают, что это поездка не в океанариум и 100% гарантии, что вы увидите китов, никто дать не может. Но шансы на это все же очень высоки.

Как добраться: прямым рейсом до Мурманска – от 7 100 рублей в две стороны.

Башкортостан

Фото: РИА Новости/Вадим Брайдов

За природными красотами можно съездить в Башкортостан. В мае там еще прохладно: в первых числах часто бывает дождливо и 12–15 градусов тепла, зато ко вторым майским стремительно теплеет – до 22–25 градусов. Поэтому в это время года можно и покататься на горных лыжах в Абзаково, если кому-то не хватило зимой, и погулять по заповеднику Шульган-Таш, который был создан специально для охраны диких пчел.

В нем стоит посмотреть, как добывают мед, и заодно попробовать свежесобранное лакомство. Также советую забраться в Капову пещеру, где сохранились рисунки древних людей эпохи палеолита с изображениями мамонтов.

Как добраться: самолетом лучше лететь до Магнитогорска – от 15 350 рублей туда и обратно без пересадок, далее до Шульган-Таша – около 260 километров (проще всего на арендованной машине). До станции Новоабзаково от Магнитогорска можно доехать на поезде: в дороге – около 1 часа 20 минут и от 750 рублей за билет в одну сторону.

Элиста

Фото: РИА Новости/Кирилл Брага

Поехать в Юго-Восточную Азию пока проблематично, но посмотреть на буддийские храмы можно, например, в Калмыкии. В Элисте стоит зайти в "Золотую обитель Будды Шакьямуни" и поглядеть там на девятиметровую статую и коллекцию ритуальных масок.

Погрузиться в местную национальную историю можно в музее Калмыкии: в нем представлены предметы буддийского культа, а также старокалмыцкого быта и искусства. Отдельный повод поехать в республику именно в мае – в это время здесь распускаются тюльпаны, правда, продолжается этот праздник цвета всего около недели. Достаточно сложно предугадать, когда точно они зацветут, но вот посмотреть на кудрявых пеликанов и погулять по настоящим барханам в пустыне можно гарантированно.

Как добраться: прямой рейс до аэропорта Элисты – от 10 660 рублей туда и обратно.

Рязанская область

Это вариант для любителей активного отдыха и тех, кого не пугает ночевать в палатке, хотя можно отправиться и в однодневный поход. Окский заповедник – место само по себе красивое, а еще через него протекает река Пра, по которой многие сплавляются на байдарках.

Река довольно спокойная, вокруг – нетронутые сосновые леса с удобными стоянками для отдыха. По пути можно встретить ласточек, которые гнездятся на глиняных берегах, бобров, которые совсем не боятся людей, а возле поселка Барыкин Бор большая вероятность увидеть зубров и журавлей. Стоимость однодневного похода начинается от 1 900 рублей с человека.

Как добраться: поездом до Рязани, от трех часов в пути и от 680 рублей в одну сторону.