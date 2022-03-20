Эксперт составила топ лучших книг для поднятия настроения

Чтение книг крайне полезно для душевного равновесия. Что может быть приятнее, чем с головой погрузиться в увлекательную историю, тем более если она имеет хороший конец. Рассказываем про пять очень добрых книг, после которых хочется дышать полной грудью.



"Чудесный костюм цвета сливочного мороженого", Рэй Брэдбери

Короткая, остроумная и светлая история о том, что по одежке только встречают. Шестеро почти нищих мексиканцев в складчину покупают ослепительно белый костюм, чтобы носить его по очереди. Парни печалятся от того, что из-за их бедности и в целом скорбного вида на них никто не обращает внимания, но с появлением наряда все меняется.

Однако стал ли причиной тому шикарный пиджак и брюки? Может быть, внимание окружающих привлекали те эмоции, которые начинает излучать человек, любящий то, как он выглядит?

Цитата из книги: "Если бы все дело было в костюме, каждый смог бы стать красивым".

"Путь", Ричард Пол Эванс

У главного героя книги – Алана – умерла жена, которая была для него всем на свете. Жизнь без любимой ему кажется пустой и ненужной. Но как-то надо идти дальше, даже если все превратилось в череду бессмысленных телодвижений. Поэтому Алан решает отправиться пешком в путешествие по маленьким американским городам, чтобы чем-то себя занять и понять, зачем и ради чего ему теперь существовать.

Жизнеутверждающая история о том, что смысл в жизни может оказаться как в конце пути, так и в самой дороге. Но его совершенно точно никогда не найдешь, если не сделаешь первый шаг.

Цитата из книги: "Люди тратят впустую бездну времени, беспокоясь о том, что с ними никогда не случится".

"Бегущий за ветром", Халед Хоссейни

Еще один бестселлер от автора "Тысячи сияющих солнц" – проникновенной драматической истории о любви. "Бегущий за ветром" – это не менее драматический роман, но уже о дружбе той, что на века – нежной до глубины души и местами болезненной.



В Кабуле в 1970-х живут два мальчика – Амир и Хасан. Эти два парня вообще не должны были подружиться: один – из богатой семьи, а другой беден как церковная мышь. Отец первого – не последняя персона в городе, а второго – калека. Однако, вопреки всем законам здравого смысла, Амир и Хасан стали лучшими друзьями, несмотря на то что один прислуживает в доме у другого.

Как и во многих честных историях, здесь не обошлось без предательства, а однажды судьба вовсе развела парней по разные стороны баррикад. Но, несмотря на это, дружба родом из детства оказалась сильнее всех жизненных потрясений. Удивительно искренняя и сентиментальная история о настоящих друзьях.

Цитата из книги: "Всего-навсего улыбка. Она ничего не решает, ничего не исправляет. Такая мелочь. Вздрогнувший листок на ветке, с которого вспорхнула испуганная птица. Но для меня это знак. Для меня это первая растаявшая снежинка – предвестник весны".

"Дальше живите сами", Джонатан Троппер

Фото: Corpus

Герой книги Джад Фоксман переживает не лучший период своей жизни: его увольняют с работы, ему изменяет жена, а в качестве контрольного в голову – умирает его отец. Однако даже не это самое страшное: теперь семейству Фоксманов предстоит собраться и провести вместе траурную неделю, почтив память усопшего.

Семейка это та еще: ладят они друг с другом как кошка с собакой, у всех есть свои скелеты в шкафу, и никто не стесняется ехидно подшучивать друг над другом, несмотря на трагичность обстоятельств.

Прошлые и нынешние, явные и тайные романы в этой истории сюжетообразующие. Все это дополнительно приправлено шутками, юмором (местами черным), иронией и, как ни странно, любовью, без которой никуда, особенно в темные времена.

Цитата из книги: "Вот живешь-живешь, и тебе кажется, что впереди – целая вечность. А отец твой возьми да и умри. Ты думаешь, что у тебя счастливый брак, и тут выясняется, что твоя жена спит с твоим боссом. Ты думаешь, что твой брат – говно, и вдруг обнаруживаешь, что ты сам говно. Все это как минимум довольно познавательно".

"Добро пожаловать в мир, Малышка!", Фэнни Флэгг

Американская писательница Фэнни Флэгг виртуозно создает истории об обычном волшебстве. Чудесные, но в то же время понятные миры, где хочется жить, и героев, в которых влюбляешься как в живых людей.

Действие романа происходит в маленьком городке Элвуд-Спрингс, где живет девочка по прозвищу Малышка. Однажды она вместе с мамой уезжает в город побольше, а спустя тридцать лет делает стремительную карьеру на телевидении. Повзрослевшая девушка становится лицом американских экранов, однако за фасадом жизни успешной женщины по-прежнему скрывается та маленькая испуганная Малышка, которой не дают покоя печальные истории из прошлого.

Добрая, честная и очень нежная история, которая даже превзошла успех знаменитых "Жареных зеленых помидоров в кафе "Полустанок".

Цитата из книги: "Нью-Йорк – город жестокий. Успех здесь может навлечь беду. Будь ты трижды хорошим и даже известным, это тебе не поможет. Споткнешься один раз – и все, репутация навсегда загублена".