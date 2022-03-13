6 новых российских сериалов, которые стоит увидеть

За последние годы сериалы российского производства сделали огромный шаг вперед. Наши режиссеры действительно научились снимать хорошее кино, которое составляет достойную конкуренцию европейскому и американскому кинопродукту. Рассказываем о шести новых сериалах, которые можно посмотреть в российских онлайн-кинотеатрах и на телевидении.

"И снова здравствуйте!"

Фото: кадр из фильма "И снова здравствуйте!"; режиссер – Егор Чичканов; производство – "Медиаслово"

Криминальная экшен-комедия с кучей черного юмора про парня, который несколько раз восстает из мертвых. Борис – бандит, всю жизнь он занимался темными делишками вроде убийств и пыток людей, но однажды решил завязать и заняться мирным делом – открыть кондитерскую. Вот только его боссу это не понравилось, и в день, когда Борис говорит ему, что хочет уйти, его убивают.

Правда, на этом печальном моменте все только начинается: Борис приходит в себя в морге и обнаруживает себя не живым, но и не совсем мертвым. Помочь человеку в столь странном жизненном статусе вызывается студент Артем, который проходит в морге практику. Ему же придется периодически штопать Борису дырки в голове и разбираться, кто его убил и куда дел все его деньги.

Где смотреть: онлайн-кинотеатр IVI.

"Карамора"

Фото: кадр из фильма "Карамора"; режиссер – Данила Козловский; производство – Фонд "Кинопрайм", DK Entertainment

Очередная попытка Данилы Козловского стать не только секс-символом российского кино, но и режиссером. Первая была вполне удачная – драма "Тренер" (2018 год) о провинциальном футбольном закулисье, вторая – менее успешная – полнометражный фильм "Чернобыль", а в третий раз Козловский взялся за сериал и получилось неплохо.

"Карамора" – фэнтезийный триллер об альтернативной истории дореволюционной России начала XX века. Главный герой – анархист Карамора, которому предстоит отыскать потерянную любимую. Вот только пока он не знает, что столкнуться ему придется не просто с похитителями, а с вампирами, и как с ними бороться, придется разбираться по ходу дела. Кроваво, зрелищно и весьма эпично. Смотреть стоит!

Где смотреть: онлайн-кинотеатр START.

"Серебряный волк"

Фото: кадр из фильма "Серебряный волк"; режиссер – Евгений Звездаков; производство – Продюсерская компания "Среда"

Детективная драма о противоречиях разных поколений. Александр Волков – полковник ФСБ в отставке, который преподает в академии, его молодой коллега – капитан Игорь Каморин – обычный оперативник и большой поклонник современных технологий. Каморин и Волков настроены по отношению друг к другу довольно скептически: первый уверен, что его коллега застрял головой в позапрошлом веке, а второй убежден, что без своих модных гаджетов капитан и часа не продержится на этой работе.

Однако в сериале им предстоит работать вместе и расследовать одно дело, и вот тут либо идейные противоречия возьмут верх, либо получится мощный тандем старой школы и цифровых технологий.

Где смотреть: Первый канал или сайт "Кино1ТВ".

"Сергий против нечисти"

Фото: кадр из фильма "Сергий против нечисти"; режиссер – Кирилл Кузин; производство – "МТС Медиа", "Паник продакшн"

Смешное и в меру жутковатое фэнтези про отстраненного от службы в церкви священника Сергия, который решает зарабатывать на жизнь уничтожением нечисти. Он живет где придется, днем спит, а ночью охотится за вурдалаками и ведьмами. Разумеется, делает он это не бесплатно: за одного убитого Кощея берет 300 тысяч рублей, за Кота-Баюна – 250 тысяч, а с ведьмами проще всего, поэтому за них он просит по 60 тысяч рублей за колдунью.

Однажды он знакомится со следователем угрозыска Екатериной, которой в расследовании убийств очень не помешает помощь батюшки в борьбе со сказочными чудовищами, и они начинают работать довольно-таки экстравагантным тандемом. "Сергий" также интересен своим форматом "киносториз": его можно смотреть как полный метр либо в виде сериала из коротких 15-минутных эпизодов.

Где смотреть: онлайн-кинотеатр KION.

"The Телки"

Фото: кадр из фильма "The Телки"; режиссер – Мария Агранович; производство – "Медиаслово"

Экранизация бестселлера Сергея Минаева о гламурных 2000-х. Андрей Миркин – руководитель успешного PR-агентства, ловелас и тусовщик. Он идет по головам, крутит параллельно несколько романов, манипулирует людьми и в целом презирает всех окружающих его людей. Однако сложно крушить чужие жизни на долгой дистанции так, чтобы тебе в итоге за это не прилетело.

Тендер на несколько миллионов должен был бы стать вишенкой на торте в карьере Андрея, но за внешним успехом Миркина кроется столько грязи и поломанных судеб, что рано или поздно это все должно прорваться наружу.

Где смотреть: онлайн-сервис More.tv.

"Номинация"

Фото: кадр из фильма "Номинация"; режиссер – Надежда Михалкова; производство – OKKO Studios, "Медиаслово"

Мини-сериал от семейства Михалковых – Надежды и Анны. Первая – режиссер и актриса, а вторая – исполнительница одной из главных ролей. Это история о семье покойного советского режиссера по имени Алексей Истомин, где все повязаны его именем и принадлежностью к миру кино. Его вдова Агафья Александровна возглавляет фонд имени умершего мужа и занимается продюсированием фильмов. Ее дочь Вера спит и видит себя в Голливуде и уже собирается уезжать из страны на съемки, а сестра Веры – Татьяна – снимается в сериале на телевидении, но грезит о большом кино и сложных ролях.

Жизнь складывается так, что все трое встречаются на одной площадке, где начинают снимать фильм по сценарию покойного главы семейства. Честная история о российском кино, его настоящем и будущем, а также о том, как жить, если за тебя уже говорит твоя фамилия.

Где смотреть: онлайн-кинотеатр Okko.