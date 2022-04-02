Ростуризм закроет продажи по программе кешбэка в ночь на 9 апреля

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Ростуризм закроет продажи в рамках программы туристического кешбэка в ночь на 9 апреля. Как заявила глава ведомства Зарина Догузова, решение связано с высоким спросом на туры, передает РИА Новости.
Догузова объяснила, что дополнительное окно продаж было запущено в качестве антикризисной меры по решению правительства.
"После внутреннего перераспределения Ростуризмом на кешбэк были направлены дополнительные средства на поддержку доступных путешествий по стране весной и в начале лета. (...) Эти дополнительные средства скоро будут выбраны, поэтому окно продаж будет завершено чуть раньше, чем планировалось – в ночь с 8 на 9 апреля", – заявила глава Ростуризма.
Зарина Догузова отдельно отметила, что предстоящее окно продаж планируется на осенне-зимний период. Подробности по проекту будут объявлены позже.
По словам руководителя Ростуризма, в сравнении с предыдущим окном продаж туров с кешбэком в нынешнее время спрос вырос в два раза. Если проводить сравнение с минувшим, 2021 годом, то бронирование производят в 5 раз чаще.
Второй этап программы туристического кешбэка в 2022 году стартовал 15 марта. Как рассказала Догузова, всего с начала года этой услугой воспользовались более 1,2 миллиона человек.
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