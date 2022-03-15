Владелец турагентства призвал власти РФ поддержать отрасль на фоне санкций

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Владелец турагентства "Море тут" Артем Венскель заявил о необходимости отсрочки по уплате налогов за 2021 год для туристической отрасли, поскольку крайним сроком закрытия является 30 апреля.

Также, по его словам, в условиях санкций нужны невозвратные кредиты.

"Было условие, что если компании сохранят минимум 90% штата, то кредит можно не возвращать. Можно обнулить налоги и отменить, например, страховые пенсионные взносы на зарплаты сотрудникам", – пояснил Венскель в беседе с News.ru.

Эксперт отметил, что в возникших условиях необходимо развивать внутренний туризм, трансформировать аэропорты, отели и бары в Краснодарском крае, Крыму и на Алтае.

Ростуризм возобновил продажу туров по России с кешбэком. Как рассказала ранее глава ведомства Зарина Догузова, такое решение сделает отдых для туристов внутри страны доступнее, а также поддержит бизнес и рабочие места в отрасли.

Продажи путевок в рамках детского кешбэка начнутся в ночь на 31 марта, отправиться в лагерь можно будет с 1 мая и на протяжении всего лета.

