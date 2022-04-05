В Госдуме поспорили о необходимости продления майских праздников

Фото:Игорь Иванко/Москва24
После того, как вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил продлить майские выходные до 10 дней, некоторые коллеги выразили свое сомнение в беседе с "Газетой.Ru".
В частности, первый зампред комитета Елена Цунаева считает неправильным связывать продление майских выходных и заготовку овощей и продуктов. Она напомнила, что в России разный климат и садоводческих хозяйств.
"Конкретно по этой причине я не вижу смысла продлевать выходные. У нас дальше еще будут праздничные дни летом, связанные с днем России, там тоже выходные дни продляются. Поэтому я думаю, нет необходимости", – добавила Цунаева.
В свою очередь, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов также назвал данную причину абсолютно не той, по которой нужно продлевать выходные. По его словам, данное предложение может стать большой нагрузкой на экономику страны. Он пояснил, что для решения вопроса необходимо вносить поправки в Трудовой кодекс.
"Подобные вопросы, связанные с развитием социально-трудовых отношений, всегда обсуждаются на трехсторонней комиссии с участием профсоюзов, работодателей и правительства. Полагаю, что обсуждение должно пройти там. Но учитывая финансовую нагрузку, сомневаюсь, что это решение может пройти", – добавил Нилов.
Ранее Даванков предложил продлить майские праздники для того, чтобы дать россиянам время запастись продуктами на осень. Также он считает, что длинные выходные дадут возможность побыть с близкими. По его словам, реализовать инициативу можно на примере нерабочих дней в период пандемии. При этом он заявил о необходимости поддержки бизнеса в дополнительные выходные.
Майскими праздничными днями в 2022 году объявлены 1–3 мая и 7–10 мая.
В Крыму ожидают наплыва туристов в майские праздники
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: