В Госдуме поспорили о необходимости продления майских праздников

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После того, как вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил продлить майские выходные до 10 дней, некоторые коллеги выразили свое сомнение в беседе с "Газетой.Ru".

В частности, первый зампред комитета Елена Цунаева считает неправильным связывать продление майских выходных и заготовку овощей и продуктов. Она напомнила, что в России разный климат и садоводческих хозяйств.

"Конкретно по этой причине я не вижу смысла продлевать выходные. У нас дальше еще будут праздничные дни летом, связанные с днем России, там тоже выходные дни продляются. Поэтому я думаю, нет необходимости", – добавила Цунаева.

В свою очередь, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов также назвал данную причину абсолютно не той, по которой нужно продлевать выходные. По его словам, данное предложение может стать большой нагрузкой на экономику страны. Он пояснил, что для решения вопроса необходимо вносить поправки в Трудовой кодекс.

"Подобные вопросы, связанные с развитием социально-трудовых отношений, всегда обсуждаются на трехсторонней комиссии с участием профсоюзов, работодателей и правительства. Полагаю, что обсуждение должно пройти там. Но учитывая финансовую нагрузку, сомневаюсь, что это решение может пройти", – добавил Нилов.

Ранее Даванков предложил продлить майские праздники для того, чтобы дать россиянам время запастись продуктами на осень. Также он считает, что длинные выходные дадут возможность побыть с близкими. По его словам, реализовать инициативу можно на примере нерабочих дней в период пандемии. При этом он заявил о необходимости поддержки бизнеса в дополнительные выходные.

Майскими праздничными днями в 2022 году объявлены 1–3 мая и 7–10 мая.