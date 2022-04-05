В Ростуризме заявили о возможном восстановлении полетных программ с Турцией к маю

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Россия и Турция работают над восстановлением полетных программ к майским праздникам. Об этом написала руководитель Ростуризма Зарина Догузова в своем телеграм-канале.

Она рассказала, что обсудила текущую ситуацию с министром культуры и туризма Турции Мехметом Нури Эрсоем.

"Работаем над тем, чтобы создать условия для проведения предстоящего туристического сезона", – отметила Догузова.

Ранее сообщалось, что российские туристы в 2022 году смогут посещать Албанию без виз с 1 мая по 30 сентября. В посольстве отметили, что туристы из России смогут прибывать в страну без разрешения на въезд сроком до 90 суток и должны покинуть ее до 30 сентября включительно.

