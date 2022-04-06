Милонов предложил сократить рабочий день в России до 7 часов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В России нужно вернуться к идее о сокращении рабочего дня до семи часов, заявил депутат Госдумы Виталий Милонов. Он выразил мнение, что это позволит увеличить производительность труда.

Также Милонов частично поддержал идею о десяти выходных в майские праздники.

"Возможно, с каким-то коэффициентом за счет отпуска – один к двум, как вариант. Но ведь большая часть людей по-другому занимается своими делами, отпускать людей в вынужденный такой оплаченный отпуск, увеличивать нагрузку на работодателей – это нужно просто взвесить", – приводит слова Милонова "Лента.ру".

При этом депутат подчеркнул, что при решении данного вопроса нужно учитывать, что в настоящее время российская экономика находится в трудном положении, а потому сложно делать прогнозы о том, какая ситуация сложится к началу мая.

"Многим работодателям не из чего будет платить, а вот вернуться к гениальной идее про семичасовой рабочий день, которую я предложил, точно нужно, потому что производительность труда от семичасового рабочего дня повышается, в отличие от восьмичасового", – подчеркнул депутат.

С инициативой о продлении майских праздников до 10 дней выступил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. По его словам, это даст россиянам время запастись продуктами на осень и провести время с близкими. Депутат выразил мнение, что реализовать инициативу можно на примере нерабочих дней в период пандемии. При этом он заявил о необходимости поддержки бизнеса в дополнительные выходные.

В свою очередь, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов отметил, что данное предложение может стать большой нагрузкой на экономику страны и потребует внесения поправок в Трудовой кодекс.