Фото: kremlin.ru

Владимир Путин подписал указ об установлении 8 июля Дня семьи, любви и верности. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Указ вступил в силу со дня его подписания. В нем говорится, что праздник установлен для сохранения традиционных семейных ценностей и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи.

Этот праздник стал широко отмечаться c 2008 года. Он совпадает с днем почитания православных святых Петра и Февронии – покровителей брака.

День семьи, любви и верности пользуется популярностью у столичных молодоженов, конкурировать с ним могут только Красная горка и День святого Валентина. Теперь праздник закреплен указом президента.

Ранее Владимир Путин установил в России День отца. Президент подписал соответствующий указ. Отмечать праздник будут в третье воскресенье октября.

Предложение о появлении в РФ Дня отца поступило от министерства труда и социальной защиты в июле. Инициатива принадлежала занимавшей тогда пост уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анне Кузнецовой. В ведомстве его поддержали.