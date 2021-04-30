Москвичей предупредили о штормовом ветре и ливне

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

09:57

Россияне рассказали об отношении к государственным праздникам

общество

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

День Весны и Труда считают праздником лишь 37% россиян, сообщает RT, ссылаясь на исследование сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

При этом выяснилось, что мужчины чаще женщин ощущают 1 мая праздником – 38 и 35% соответственно.

Количество опрошенных, для которых этот день является настоящим праздником, растет с увеличением возраста. Среди россиян до 34 лет праздник воспринимают 29%, среди граждан старше 45 лет – 41%.

Самым главным праздником россияне считают День Победы. Так высказались 78% опрошенных. На втором месте Новый год – 77%. День России считает праздником 21% опрошенных, а День народного единства – 13%.

Большая часть жителей Москвы не планировала отдыхать 10 дней в грядущие майские праздники. У москвичей поинтересовались, как они отреагировали на новость о длинных выходных. 70% ответили, что не планировали отдыхать так долго и планы менять не будут. Остальные же уже распланировали мини-отпуска: четверть горожан отправятся на дачи, 19% останутся в городе и 10% выберутся на пикники с шашлыками.

При этом из-за ситуации с коронавирусом 40% населения столицы постараются избегать людные мероприятия. Говоря о тратах, 84% москвичей признались, что, несмотря на дополнительные выходные, не видят причин тратить денег больше, чем обычно.

23 апреля Владимир Путин подписал указ, согласно которому россияне будут отдыхать с 1 по 10 мая без потери зарплаты. Свое решение глава государства объяснил необходимостью снизить уровень заболеваемости COVID-19.

Владимир Путин подписал указ о дополнительных выходных днях в мае

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать