Россияне рассказали об отношении к государственным праздникам

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День Весны и Труда считают праздником лишь 37% россиян, сообщает RT, ссылаясь на исследование сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

При этом выяснилось, что мужчины чаще женщин ощущают 1 мая праздником – 38 и 35% соответственно.

Количество опрошенных, для которых этот день является настоящим праздником, растет с увеличением возраста. Среди россиян до 34 лет праздник воспринимают 29%, среди граждан старше 45 лет – 41%.

Самым главным праздником россияне считают День Победы. Так высказались 78% опрошенных. На втором месте Новый год – 77%. День России считает праздником 21% опрошенных, а День народного единства – 13%.

Большая часть жителей Москвы не планировала отдыхать 10 дней в грядущие майские праздники. У москвичей поинтересовались, как они отреагировали на новость о длинных выходных. 70% ответили, что не планировали отдыхать так долго и планы менять не будут. Остальные же уже распланировали мини-отпуска: четверть горожан отправятся на дачи, 19% останутся в городе и 10% выберутся на пикники с шашлыками.

При этом из-за ситуации с коронавирусом 40% населения столицы постараются избегать людные мероприятия. Говоря о тратах, 84% москвичей признались, что, несмотря на дополнительные выходные, не видят причин тратить денег больше, чем обычно.

23 апреля Владимир Путин подписал указ, согласно которому россияне будут отдыхать с 1 по 10 мая без потери зарплаты. Свое решение глава государства объяснил необходимостью снизить уровень заболеваемости COVID-19.

