Больше половины москвичей не рассчитывали на длинные майские

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Большая часть жителей Москвы не планировала отдыхать 10 дней в грядущие майские праздники. Об этом свидетельствует опрос, о котором рассказали в программе лояльности "Город" для держателей карты "Тройка".

У москвичей поинтересовались, как они отреагировали на новость о длинных выходных. 70% ответили, что не планировали отдыхать так долго и планы менять не будут. Остальные же уже распланировали "мини-отпуска": четверть горожан отправятся на дачи, 19% останутся в городе и 10% выберутся на пикники с шашлыками. При этом из-за ситуации с коронавирусом, 40% населения столицы постараются избегать людные мероприятия.

Говоря о тратах, 84% москвичей признались, что, несмотря на дополнительные выходные, не видят причин тратить денег больше, чем обычно.

23 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому россияне будут отдыхать с 1 по 10 мая без потери зарплаты. Свое решение глава государства объяснил необходимостью снизить уровень заболеваемости COVID.

