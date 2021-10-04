В России появился День отца

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Владимир Путин установил в России День отца. Президент подписал соответствующий указ.
Отмечать праздник будут в третье воскресенье октября.
"В целях укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей постановляю установить День отца", – говорится в документе.
Предложение о появлении в РФ Дня отца поступило от министерства труда и социальной защиты в июле. Инициатива принадлежала занимавшей тогда пост уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анне Кузнецовой. В ведомстве его поддержали.
Ранее россияне рассказали об отношении к государственным праздникам. День Весны и Труда считают праздником лишь 37% россиян. Самым главным праздником россияне считают День Победы. Так высказались 78% опрошенных. На втором месте Новый год – 77%. День России считают праздником 21% опрошенных, а День народного единства – 13%.
В Минтруде предложили ввести общероссийский День отца
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