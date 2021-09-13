Новую систему оплаты труда педагогов протестируют в пяти регионах РФ

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В пяти регионах РФ протестируют новый порядок оплаты труда педагогов, говорится в проекте постановления, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.
Тестирование планируют провести в Белгородской, Нижегородской, Сахалинской и Ярославской областях, а также в Мордовии.
В проекте постановления поясняется, что оплата труда педагогов будет состоять из ставки, основанной на квалификации педагога, компенсационных выплат и выплат стимулирующего характера, размер и условия назначений которых определит правительство.
При этом регионы смогут устанавливать дополнительные компенсационные и стимулирующие выплаты.
Отмечается, что должностные оклады и выплаты в рамках эксперимента не должны быть ниже, чем были до этого, если объем работы и основания для выплат остались прежними.
Эксперимент планируют провести с мая 2022 года по май 2023-го.
Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала первоочередной задачей регионов существенное повышение зарплат учителей. Она напомнила, что Россию отличает одна из лучших систем выявления и поддержки талантливой молодежи. Она также отметила, что основу для этого предоставляют обычные школы – именно поэтому важно оказывать помощь учителям.
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