Голикова заявила, что учителей невозможно заменить дистанционным образованием

17:21
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе открытого диалога о стратегических направлениях развития системы образования РФ сообщила, что учителей не будут заменять дистанционным образованием.
"Ни в коем случае мы не исходим из того, что учитель заменяется дистанционным образованием, это невозможно, и об этом неоднократно говорил наш президент", – отметила вице-премьер.
В то же время Голикова рассказала о проведении пилотного проекта по внедрению цифровой образовательной среды в 15 регионах РФ. По ее словам, его итоги будут проведены в 2022 году, после чего будут приняты решения о целесообразности внедрения проекта в образовательный процесс.
Ранее сообщалось, что учителям за работу в дистанционном режиме могут назначить компенсационные выплаты. С инициативой депутаты Госдумы во главе с зампредседателя комитета по образованию и науке Ларисой Тутовой обратились к министру просвещения РФ Сергею Кравцову.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: