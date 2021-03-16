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Москва 24

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Общество

17:21

Голикова заявила, что учителей невозможно заменить дистанционным образованием

образование общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе открытого диалога о стратегических направлениях развития системы образования РФ сообщила, что учителей не будут заменять дистанционным образованием.

"Ни в коем случае мы не исходим из того, что учитель заменяется дистанционным образованием, это невозможно, и об этом неоднократно говорил наш президент", – отметила вице-премьер.

В то же время Голикова рассказала о проведении пилотного проекта по внедрению цифровой образовательной среды в 15 регионах РФ. По ее словам, его итоги будут проведены в 2022 году, после чего будут приняты решения о целесообразности внедрения проекта в образовательный процесс.

Ранее сообщалось, что учителям за работу в дистанционном режиме могут назначить компенсационные выплаты. С инициативой депутаты Госдумы во главе с зампредседателя комитета по образованию и науке Ларисой Тутовой обратились к министру просвещения РФ Сергею Кравцову.

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