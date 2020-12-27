Глава Минпросвещения рассказал о новой должности в школах РФ

14:10
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина
В школах 10 российских регионов появится новая должность советника по воспитательной работе. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на министра просвещения России Сергея Кравцова.
"Это тоже очень важная поддержка и учителям, и тем, кто занимается школьниками именно в части организации воспитания", – отметил чиновник, уточнив, что сотрудники будут получать в качестве надбавки 15 тысяч рублей.
Ранее руководитель департамента образования и науки Москвы Александр Молотков заявил, что в новом бюджете Москвы на 2021 год предусмотрено выделение 8,3 миллиарда рублей на выплату городского вознаграждения классным руководителям. Кроме того, на эти же цели будет перечислено 3,4 миллиарда рублей из федерального бюджета.
За участие в развитии проекта "Московская электронная школа" также предусмотрена надбавка. На нее выделено 9,7 миллиарда рублей. Ожидается, что в 2021 году ее будут получать около 62 тысяч человек (против нынешних 56,5 тысячи).
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