Путин потребовал исключить срывы в доплатах педагогам за классное руководство

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Владимир Путин провел в Кремле встречу с сенаторами РФ и потребовал исключить срывы в доплатах педагогам за классное руководство, сообщает ТАСС.

"Конечно, мы поддержим классных руководителей, на которых лежит особая ответственность не только за обучение, но и воспитание детей. Уже начиная с сентября этого года классные руководители должны получать ежемесячную федеральную выплату в размере 5 тысяч рублей", – заявил российский лидер.

Ранее сообщалось, что преподаватели будут получать надбавку за классное руководство отдельной суммой. Замминистра просвещения Виктор Басюк уточнял, что в день выплаты заработной платы классный руководитель будет получать две суммы: сперва придет зарплата, а затем поступит федеральная надбавка в виде пяти тысяч рублей.

В России классными руководителями являются 74% учителей. Со следующего года для педагогов организуют Всероссийский форум классных руководителей.