Учителя будут получать надбавку за классное руководство отдельной выплатой

12:56
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Преподаватели будут получать надбавку за классное руководство отдельной суммой, передает News.ru со ссылкой на замминистра просвещения Виктора Басюка.
Он рассказал, что в день выплаты зарплаты классный руководитель будет получать две суммы: сперва придет заработная плата, а затем поступит федеральная надбавка в виде пяти тысяч рублей.
Классными руководителями являются 74% российских учителей. Басюк отметил, что со следующего года для педагогов будет организован Всероссийский форум классных руководителей.
Ранее правительство РФ поддержало распределение средств на выплату ежемесячного вознаграждения учителям за классное руководство с 1 сентября 2020 года. Известно, что доплата классным руководителям составит пять тысяч рублей.
Средства на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения педагогическим работникам за классное руководство на 2020 год были заблаговременно заложены в федеральный бюджет для исполнения поручения президента РФ от 24 января 2020 года.
В июне стало известно, что учителя столицы получили суммарно 2 856 грантов правительства Москвы за вклад в развитие проекта "Московская электронная школа". Педагоги получают выплаты за одобренные сценарии уроков и методические материалы.
С середины марта более 50 тысяч столичных преподавателей провели свыше девяти миллионов онлайн-уроков. Самыми востребованными приложениями для учебы стали Zoom, Google.meet, Skype, Microsoft teams, Discord и другие.
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