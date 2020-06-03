Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Московские учителя провели более девяти миллионов онлайн-уроков, передает портал мэра и правительства Москвы.

С середины марта более 50 тысяч преподавателей перешло на дистанционное обучение из-за распространения коронавируса. Самыми востребованными приложениями для учебы стали Zoom, Google.meet, Skype, Microsoft teams, Discord и другие. А самым популярным образовательным ресурсом оказалась "Московская электронная школа".

"Благодаря активной работе учителей удалось быстро перестроить уроки на новый формат работы и сделать дистанционную учебу не менее интересной и эффективной для школьников, чем традиционное обучение. Основным образовательным ресурсом в период дистанционной учебы стала "Московская электронная школа", – подчеркнула заммэра Анастасия Ракова.

Она добавила, что количество обращений за указанный период возросло в 2,5 раза, а число просмотров материалов – почти в 30 раз. Около 3,8 миллиона опубликованных уроков было просмотрено столичными школьниками.

Также для учащихся в открытом доступе в течение всего образовательного процесса была доступна "Телешкола" на Московском образовательном канале и "Яндекс.Школа" с собранием полезных и бесплатных ресурсов для дистанционного обучения. А с помощью сервиса "Мои достижения" многие школьники сейчас могут подготовиться к экзаменам и получить независимую оценку знаний.

Ранее учителя назвали главные трудности дистанционного обучения. Более 60% учителей назвало главной трудностью проверку домашних заданий у учеников. Педагоги объяснили это техническими трудностями и значительным увеличением времени, необходимым для проверки.

Еще 52% учителей заявили о пониженном уровне ответственности учеников на онлайн-уроках. 45% опрошенных указали на увеличение объема материала для самостоятельного изучения, с которым дети не справляются. В опросе приняли участие 1 200 респондентов.

