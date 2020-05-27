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Учителя назвали главные трудности дистанционного обучения. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные опроса сервиса "Интерактивная рабочая тетрадь Skysmart".

Известно, что участникам исследования был задан вопрос, с какими самыми большими трудностями им пришлось столкнуться во время проведения уроков и проверки домашних заданий в дистанционном формате.

Согласно результатам опроса, более половины учителей (60 процентов) назвали главной трудностью проверку домашних заданий у учеников. Педагоги объяснили это техническими трудностями и значительным увеличением времени, необходимым для проверки.

"На втором месте (56 процентов) – невозможность контролировать процесс восприятия учениками материала, так как дистанционный формат не позволяет видеть, чем заняты школьники во время занятия", – говорится в материалах.

Еще 52 процента учителей заявили о пониженном уровне ответственности учеников на онлайн-уроках. 45 процентов опрошенных указали на увеличение объема материала для самостоятельного изучения, с которым дети не справляются.

43 процента респондентов обозначили проблему с получением выполненных домашних заданий. Еще 40 процентов имеют трудности с наглядной демонстрацией материалов урока. У 36 процентов учителей пропала возможность проведения индивидуальной работы с учениками.

Исследование было разработано компанией Skyeng и издательством "Просвещение". Опрос провели в мае текущего года. В нем приняли участие 1200 респондентов. Из них учителя – 74 процента, еще 28 процентов являются классными руководителями.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов признал неготовность школ к онлайн-обучению. Он также подчеркнул, что к высоким нагрузкам, которые обрушились на электронные платформы в период самоизоляции, не был готов никто.