Новый учебный год в вузах РФ начнется 1 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Учебный год в вузах страны начнется 1 сентября. В настоящий момент точно неизвестно, в каком формате будут получать знания студенты, приводит ТАСС заявление министра науки и высшего образования России Валерия Фалькова.

"Учебный год начнем 1 сентября. Формат обучения выберем исходя из текущей ситуации", – сообщил Фальков.

Недавно сообщалось, что в Минобрнауки прогнозируют рост требований к преподавателям вузов после коронавируса.

Кроме того, говорилось, что большинство вузов решили провести летнюю сессию онлайн.

За последние сутки в России зафиксировали 5 236 новых случаев заражения коронавирусом. 2548 человек, больных COVID-19, зарегистрировали в Москве. Таким образом, общая численность инфицированных в России составила 57 999 человек.