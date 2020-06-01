Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
Российские школьники рассказали, кем мечтают стать в будущем. Опрос на данную тематику провели специалисты Фонда развития культуры и кинематографии "Страна".
Так, наибольшее количество школьников в будущем хотели бы стать врачами, режиссерами и учителями.
"Двенадцать процентов подростков привлекают профессии врача и ветеринара, 9 процентов опрошенных планируют реализовать себя в творческих профессиях, а 7 процентов – хотят стать учителями", – передает текст результатов исследования РИА Новости.
При этом по 6 процентов опрошенных хотели бы стать программистами и юристами. Еще по 3 процента разделили профессии военного и спортсмена. 2,5 процента школьников хотели бы стать предпринимателями. 2,3 процента респондентов изъявили желание работать по профессии повара или кондитера.
Помимо этого, в числе желанных профессий российские школьники назвали специальности механика, сварщика, работника МЧС, а также должности в сферах бьюити-услуг, финансов, архитектуры, журналистики и науки.
"Около 35 процентов опрошенных признались, что пока у них нет мечты, 12 процентов ответили, что хотят быть счастливыми и успешными. Еще 14 процентов желают успешно сдать ЕГЭ и справиться с экзаменами, 13 процентов – мечтают о материальных благах (например, купить машину, дом или иметь много денег), 5 процентов – о путешествиях, а 7 процентов хотят уехать из страны", – пояснили организаторы опроса.
Исследование было проведено на основании 4 173 анонимных анкет учеников 7–11 классов. В нем приняли участие 1 654 школы из 70 регионов РФ.
Ранее учителя назвали главные трудности дистанционного обучения. В опросе приняли участие 1 200 респондентов.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: