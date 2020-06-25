Столичные учителя получили почти 3 тыс грантов за вклад в развитие МЭШ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Столичные учителя получили 2 856 грантов правительства Москвы за вклад в развитие "Московской электронной школы" (МЭШ), сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Уже три года "Московской электронной школой" пользуются учителя, ученики и их родители. Год назад библиотека МЭШ стала доступна всему миру. Большой вклад в развитие проекта внесли московские педагоги – они загружают сценарии уроков, которыми могут воспользоваться их коллеги и обучающиеся. Поэтому для учителей были учреждены гранты правительства Москвы", – заявила она.

Ракова уточнила, что за три года существования проекта гранты получили 1,5 тысячи педагогов из 449 школ города.

Юбилейным полуторатысячным обладателем гранта стала учитель информатики школы №1399 Людмила Михеева. Она получила вознаграждение в размере 300 тысяч рублей. Ее блоком интерактивных сценариев уроков для девятого класса коллеги воспользовались 3 247 раз.

Столичные учителя принимают активное участие в развитии проекта, причем сами они признаются, что делают это ради признания коллег. Помимо этого, работа над проектом дает возможность получить опыт, став разработчиком образовательного контента, доступного всем русскоговорящим пользователям мира.

Ранее были названы самые популярные сценарии уроков "Московской электронной школы". В их число вошли разработки занятий по математике, английскому языку и физической культуре.

Всего в библиотеке МЭШ собрано более миллиона цифровых учебных материалов. Гранты от правительства Москвы получают авторы наиболее востребованных учебных пособий.