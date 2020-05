Названы самые популярные сценарии уроков в МЭШ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В библиотеке "Московской электронной школы" составили рейтинг уроков, ставших наиболее популярными в учебном году 2019/20. В число наиболее востребованных направлений вошли математика, английский язык и физическая культура, передает портал мэра и правительства Москвы.

Известно, что лидирующие позиции занял сценарий урока по математике "Задачи на одновременное движение двух объектов" за 4 класс – им воспользовались более 7,3 тысячи раз. Урок был подготовлен учителем школы № 1518 Юлией Михайленко. По соответствующему плану занятия школьникам объясняется, как решать задачи на различные виды движения, а также как рассчитывать скорость, время и путь движения двух объектов.

Также в число популярных уроков вошло "Возрождение Олимпийских игр", посвященное основателю современных Олимпийских игр Пьеру де Кубертену. Интерактивное занятие было подготовлено преподавателем физкультуры школы № 814 Сергеем Павлеско, им воспользовались свыше 6 тысяч раз. Так, в рамках урока учащимся рассказывается о подготовке к первой Олимпиаде, о первых победителях, а также о том, что подтолкнуло к созданию крупнейшего международного спортивного движения.

Тройку лидеров замыкает сценарий урока по математике, который был разработан для второклассников учителем начальных классов школы № 2036 Марией Жуковой. В его рамках учащиеся узнают о приемах сложения двузначных цифр и решают геометрические задачи. Сценарий этого урока был использован более 5,2 тысячи раз.

Помимо этого, в числе наиболее востребованных сценариев оказался материал урока по английскому языку "On, in, under. Второй класс". Его разработала учитель английского языка в школе № 1250 Марина Коротицкая, которая в ходе занятия учит ребят применению предлогов в письменной и разговорной английской речи. Обучение построено на изучении песенных роликов и интерактивных задачах. Такой метод преподавания понравился многим пользователям – им воспользовались порядка 5 тысяч раз.

"Подготовка к ЕГЭ по профильной математике. Подборка самых трудных задач из первой части " также вошла в топ лучших материалов МЭШ. Ей воспользовались 4,6 тысячи раз. Сценарий работы был подготовлен преподавателем Московского технологического колледжа Александром Александровым, которые собрал 36 различных заданий, направленных на закрепление изученного материала.

Ранее сообщалось о том, что в библиотеке "Московской электронной школы" собрано более 1 миллиона цифровых учебных материалов. Авторы наиболее востребованных учебных пособий получают гранты от правительства Москвы. Их обладателями уже стали 1430 педагогов из 443 российских школ.