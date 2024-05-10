Путин провел встречу с Мишустиным

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин провел встречу с исполняющим обязанности премьер-министра РФ Михаилом Мишустиным в Кремле. Она состоялась до приезда кандидата на должность в Госдуму.

В ходе беседы президент РФ отметил, что было бы правильно, если бы Мишустин продолжил работу на посту председателя правительства. Он также выразил уверенность в том, что Госдума поддержит кандидатуру Мишустина.

Кроме того, глава страны подчеркнул, что после рассмотрения нижней палатой парламента кандидатуры исполняющего обязанности премьер-министра проведет с ним еще одну встречу.

В рамках беседы российский лидер назвал главным стремление к реализации национальных целей развития. По его словам, как показывает практика последних лет, в целом в РФ получается добиваться необходимых результатов. Путин добавил, что в сложных условиях российское правительство сделало немало.

В свою очередь, Мишустин заявил, что пауз в работе правительства не будет.

"Хочу вас заверить, что никаких пауз в работе правительства не будет. Мы будем продолжать текущую работу", – подчеркнул он.

Мишустин, в частности, заверил президента РФ в том, что правительство сделает все для развития экономики и выполнит все поставленные задачи.

Ранее в Госдуму внесли проект постановления о назначении Михаила Мишустина премьер-министром РФ. Его кандидатуру предложил Путин. Днем 10 мая ГД обсудит вопрос на пленарном заседании.

Также председатель Совфеда Валентина Матвиенко сообщила, что Путину направили список кандидатур на должность главы Счетной палаты РФ. В список вошли Анатолий Артамонов, Галина Изотова и Борис Ковальчук.

