ВС РФ освободили село Новокалиново в ДНР

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Подразделения группировки российских сил "Центр" освободили село Новокалиново в Донецкой Народной Республике и отбили за неделю 48 контратак ВСУ. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

По данным ведомства, на данном направлении украинские войска потеряли свыше 2 360 человек и 83 единицы техники, включая 1 Leopard, 2 Abrams, 2 БМП Bradley и 1 БМП Marder.

"Подразделения нанесли поражение формированиям 12 бригад ВСУ и отразили 48 контратак противника в районах населенных пунктов Семеновка, Соловьево, Очеретино и Нетайлово Донецкой Народной Республики", – говорится в сообщении.

5 мая российские военные полностью освободили населенный пункт Очеретино в ДНР. Также подразделения Восточной группировки ВС России заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям двух бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Урожайное и Старомайорское ДНР.

До этого глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что населенный пункт Работино перешел в серую зону – ВСУ потеряли над ним контроль. Он отметил, что ВС РФ там находиться тоже смысла нет, поскольку это низина. Главное – это взятие под контроль ближайших высот, указал он.