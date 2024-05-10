"Единая Россия" единогласно поддержала кандидатуру Мишустина на пост премьера

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Депутаты партии "Единая Россия" единогласно поддержали кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра РФ. Об этом в своем телеграм-канале сообщил депутат Госдумы Андрей Картаполов.

Помимо этого, кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра РФ планирует поддержать партия "Новые люди", сообщил ТАСС ее руководитель Алексей Нечаев. Поддержку также выразили депутаты партий ЛДПР и "Справедливая Россия – За правду!".

При этом депутаты КПРФ планируют воздержаться от голосования за кандидатуру Мишустина, сообщил лидер партии Геннадий Зюганов.

"Когда мы услышим, что они (правительство РФ. – Прим. ред.) готовы реализовывать значительную часть этих программ (программы КПРФ. – Прим. ред.), <…> то мы готовы поддержать это правительство. В данной ситуации пока наша фракция воздерживается", – цитирует его Агентство "Москва".

Ранее в Госдуму внесли проект постановления о назначении Михаила Мишустина премьер-министром РФ. Его кандидатуру предложил Путин. Днем 10 мая ГД обсудит вопрос на пленарном заседании.

