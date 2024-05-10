РБК: Мантуров сохранит пост вице-премьера и уйдет с должности главы Минпромторга

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента

Денис Мантуров сохранит пост вице-премьера, однако уйдет с должности главы Минпромторга. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

По их словам, на пост министра промышленности и торговли рассматривается губернатор Калининградской области Антон Алиханов, который был главой департамента государственного регулирования внешнеторговой деятельности в Минпромторге.

"Это логичное и ожидаемое кадровое решение. При этом обсуждаемые на должность руководителя министерства кандидаты так или иначе являются выходцами из команды Мантурова, поэтому говорить о каком-то ослаблении его позиций не приходится", – подчеркнул один из собеседников издания.

Как он отметил, от нового главы ведомства ожидают использование подходов к работе по руководству профильным министерством и управлению отраслями, внедренными Мантуровым. Также он должен будет продолжать реализовывать заложенные Мантуровым инициативы, добавил источник.

Ранее в Госдуму внесли проект постановления о назначении Михаила Мишустина премьер-министром РФ. Его кандидатуру предложил Путин. Днем 10 мая ГД обсудит вопрос на пленарном заседании.

Также председатель Совфеда Валентина Матвиенко сообщила, что Путину направили список кандидатур на должность главы Счетной палаты РФ. В список вошли Анатолий Артамонов, Галина Изотова и Борис Ковальчук.

