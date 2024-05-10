Мишустин обозначил приоритеты в работе правительства в ближайшие годы

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Правительство РФ сосредоточится на росте уровня жизни россиян, поддержке семей с детьми, укреплении экономики, развитии регионов, цифровой трансформации и обеспечении технологического суверенитета в ближайшие 6 лет. Об этом заявил исполняющий обязанности премьер-министра Михаил Мишустин в ходе рассмотрения в Госдуме его кандидатуры.

"Основой работы правительства в следующие шесть лет считаю послание президента Федеральному собранию. Это ключевые приоритеты и масштабная программа социально-экономического развития, которую нам с вами, уважаемые депутаты, предстоит реализовать", – подчеркнул он.

По словам Мишустина, это будет происходить во взаимодействии с Совфедом, Банком России, руководителями регионов и институтами развития.

Также и. о. премьер-министра отметил, что повышение производительности труда является важнейшей задачей. Власти планируют и дальше тиражировать успешные практики и системы, а также сокращать избыточные требования.

"Президент уделил этой теме особое внимание в послании. Сейчас действует профильный национальный проект", – сказал Мишустин.

Ранее Владимир Путин провел встречу с исполняющим обязанности премьер-министра РФ в Кремле. В ходе беседы президент РФ отметил, что было бы правильно, если бы Мишустин продолжил работу на посту председателя правительства. Он также выразил уверенность в том, что Госдума поддержит кандидатуру Мишустина.

