В библиотеке МЭШ собрано более миллиона материалов

09:21
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В библиотеке "Московской электронной школы" собрано более 1 миллиона цифровых учебных материалов. Она является ценным ресурсом для учителей, учащихся и их родителей, передает портал мэра и правительства Москвы.
В связи с ситуацией с распространением коронавирусной инфекции обучение школьников было переведено на удаленный формат работы.
"Дети перешли на дистанционное обучение, в этом им помогла "Московская электронная школа" – уже знакомый и удобный ресурс. В МЭШ собраны сценарии уроков, электронные пособия, учебники, интерактивные приложения и тесты. Всего в библиотеке на сегодняшний день опубликовано уже свыше одного миллиона полезных материалов", - рассказала заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.
Она также сообщила, что авторы наиболее востребованных учебных пособий получают гранты от правительства Москвы. Известно, что их обладателями уже стали 1430 педагогов из 443 российских школ.
Ранее сообщалось о том, что для столичных школьников подготовили видеоконсультации по всем предметам. Они доступны на сайте Московского центра качества образования, а также в онлайн-сервисе самопроверки "Мои достижения".
По словам начальника управления центра Татьяны Расташанской, выбранный онлайн-формат позволяет неоднократно обращаться к представленным материалам при подготовке к экзаменам.
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