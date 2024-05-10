Более 1,1 тыс памятников промыли в Москве в рамках месячника по благоустройству

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Специалисты комплекса городского хозяйства промыли более 1,1 тысячи памятников в Москве в рамках месячника по благоустройству. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Каждый объект очистили в соответствии со специальной технологией с учетом материала, из которого он сделан, и общего состояния", – цитируют его в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

В процессе работ привлекались автогидроподъемники и поливомоечные машины. Титановые памятники очищали нейтральным раствором, гранитные – специальными составами.

Сооружения регулярно промывают в городе с апреля по октябрь. По регламенту работы проходят один раз в месяц, однако если памятник сильно загрязнен, их организуют раз в две недели.

Ранее стало известно, что в работах по благоустройству приняли участие около полумиллиона сотрудников городских служб и более 14 тысяч единиц техники. В порядок были приведены дорожные знаки и указатели, остановки общественного транспорта, барьерные ограждения шумозащитные экраны и другие.

