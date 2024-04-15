Фонтан "Золотой Колос" на ВДНХ начали промывать после зимы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Специалисты начали промывать фонтан "Золотой Колос" на ВДНХ после зимы. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.

На все работы планируется затратить до четырех дней. В ведомстве уточнили, что сначала альпинисты промоют верхушку фонтана, потом очистят нижнюю часть сооружения, фигуры в виде рога изобилия и гранитный постамент, а после специалисты натрут смальту специальным составом при помощи мягких щеточек.

"Тщательно проверим техническое состояние сооружения, все конструкции в подземных коллекторах, гидравлику, насосное оборудование, струеобразующие элементы перед запуском", – добавили в пресс-службе.

Ранее заммэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказывал, что фонтаны на ВДНХ начали готовить к открытию сезона с 6 апреля. В рамках месячника по благоустройству сотрудники ведомства промоют также фонтаны "Дружба народов", "Каменный цветок" и 14 фонтанов, расположенных на Центральной аллее.

Также рабочие продолжают приводить в порядок фасады жилых домов и дворовых территорий. При необходимости специалисты ремонтируют и красят конструкции.